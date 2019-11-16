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РИА Новости

В Москве в субботу ожидают до пяти градусов тепла

09:16 16.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Панорама Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, в Москве без осадков, а на западе и севере Подмосковья дожди местами пройдут. В центре мегаполиса плюс 3-5, по области - плюс 1-6", - сказал Леус.
Он отметил, что такие показатели температуры на 3-4 градуса выше климатической нормы.
Метеоролог также добавил, что ветер будет дуть южный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба.
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