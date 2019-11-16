В Москве в субботу ожидают до пяти градусов тепла

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, в Москве без осадков, а на западе и севере Подмосковья дожди местами пройдут. В центре мегаполиса плюс 3-5, по области - плюс 1-6", - сказал Леус.

Он отметил, что такие показатели температуры на 3-4 градуса выше климатической нормы.