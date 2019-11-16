В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

"Примерно в 7:20 на 68-м километре автодороги Казань — Оренбург (территория Лаишевского района) водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем LADA. В результате ДТП четыре человека погибли, три пострадали", — говорится в сообщении.