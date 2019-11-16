В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли и трое пострадали, сообщили в МВД по республике.
"Примерно в 7:20 на 68-м километре автодороги Казань — Оренбург (территория Лаишевского района) водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем LADA. В результате ДТП четыре человека погибли, три пострадали", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
8 августа, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги