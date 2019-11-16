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РИА Новости

Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии

09:00 16.11.2019 (обновлено: 09:22 16.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМужчина идет за водой к колодцу
Мужчина идет за водой к колодцу
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Девять поселков самопровозглашенной Луганской народной республики остались без воды из-за аварии на подконтрольной Киеву территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
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Прорыв на Петровском магистральном водоводе произошел накануне. В результате прекращено водоснабжение поселков Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка.

"Подача воды будет осуществляться из источников города Луганска. При необходимости, по заявкам поссоветов, будет осуществляться подвоз питьевой воды", — сообщили в пресс-службе.

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает независимо от Киева.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМЧС ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраина
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