Киев прекратил подачу воды в девять населенных пунктов ЛНР из-за аварии

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Девять поселков самопровозглашенной Луганской народной республики остались без воды из-за аварии на подконтрольной Киеву территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
Прорыв на Петровском магистральном водоводе произошел накануне. В результате прекращено водоснабжение поселков Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка.
"Подача воды будет осуществляться из источников города Луганска. При необходимости, по заявкам поссоветов, будет осуществляться подвоз питьевой воды", — сообщили в пресс-службе.
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды республика получает независимо от Киева.