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РИА Новости

В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика

08:50 16.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На Салдинском шоссе горит производственное помещение на территории Нижнетагильской птицефабрики. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия.
По предварительным данным, в здании находился склад яиц в упаковке. К тушению пожара привлечены 32 человека и 8 единиц техники.
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МЧС РФНижний ТагилПроисшествия
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