В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Здание птицефабрики загорелось на площади порядка 400 квадратных метров в Нижнем Тагиле Свердловской области, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На Салдинском шоссе горит производственное помещение на территории Нижнетагильской птицефабрики. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия.