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РИА Новости

В Крыму более 500 человек задействованы для тушения лесного пожара

08:42 16.11.2019
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить лесной пожар в урочище Курлюк-Баш в крымских горах на площади свыше 50 гектаров, на месте работают около 500 спасателей и лесников, в небо поднят вертолет для патрулирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики Крым.
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Вчера, 16:48
Росгвардия направила вертолет и сто человек тушить крымские пожары
Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. Его площадь за первые сутки выросла с 3 до 20 гектаров. В пятницу из-за сильного ветра он распространился на площадь 52 гектара. Был введен режим чрезвычайной ситуации, к тушению привлекли самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
"Площадь пожара не изменилась - 52 гектара, он был локализирован накануне. Спасатели продолжают окарауливание, заливая очаги, спиливая тлеющие стволы деревьев, окапывая участки. Вертолет Ми-8 поднят в 8.11 (мск) на патрулирование, в случае открытого горения он будет задействован для тушения пожара", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении, которое осложняется порывами сильного ветра до 22 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы около 500 человек и 78 единиц техники от главного управления МЧС по региону, МЧС Крыма, Росгвардии, Черноморского флота, лесничеств.
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РосгвардияБе-200Ми-8МЧС РФКрымПроисшествия
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