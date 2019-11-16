В Крыму более 500 человек задействованы для тушения лесного пожара

Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. Его площадь за первые сутки выросла с 3 до 20 гектаров. В пятницу из-за сильного ветра он распространился на площадь 52 гектара. Был введен режим чрезвычайной ситуации, к тушению привлекли самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.