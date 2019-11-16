В Крыму более 500 человек задействованы для тушения лесного пожара

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Спасатели продолжают тушить лесной пожар в урочище Курлюк-Баш в крымских горах на площади свыше 50 гектаров, на месте работают около 500 спасателей и лесников, в небо поднят вертолет для патрулирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики Крым.
Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. Его площадь за первые сутки выросла с 3 до 20 гектаров. В пятницу из-за сильного ветра он распространился на площадь 52 гектара. Был введен режим чрезвычайной ситуации, к тушению привлекли самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.
"Площадь пожара не изменилась - 52 гектара, он был локализирован накануне. Спасатели продолжают окарауливание, заливая очаги, спиливая тлеющие стволы деревьев, окапывая участки. Вертолет Ми-8 поднят в 8.11 (мск) на патрулирование, в случае открытого горения он будет задействован для тушения пожара", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении, которое осложняется порывами сильного ветра до 22 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы около 500 человек и 78 единиц техники от главного управления МЧС по региону, МЧС Крыма, Росгвардии, Черноморского флота, лесничеств.