В Алтайском крае загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами

БАРНАУЛ, 16 ноя — РИА Новости. На трассе в Алтайском крае загорелся рейсовый автобус, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
Инцидент произошел около четырех утра по местному времени (в полночь по Москве) на дороге Бийск — Целинное, недалеко от поселка Первомайское. Автобус направлялся из Белокурихи в Междуреченск.
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"Предварительно установлено, что в салоне автобуса находилось 20 пассажиров. Водитель успел высадить пассажиров", — говорится в сообщении.
Полицейские разместили их на ближайшей заправочной станции, куда отправили запасной автобус из Белокурихи. Возгорание потушили сотрудники МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Полиция проводит проверку, назначены экспертизы.
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