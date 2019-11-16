Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail

По словам пассажиров, в первую очередь их удивило то, что бортпроводники подали ужин (сэндвичи со стейком, суп и вино) вместо завтрака, хотя борт вылетел из Англии ранним утром. Это было сделано из-за того, что рейс выполнялся по сиднейскому времени.

В салоне также выключили свет, чтобы имитировать ночь. Это позволило людям проще адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, пассажирам предложили сделать серию упражнений: приседания и растяжку, а затем прогуляться по проходам вдоль кресел.

Больше всего путешественников впечатлила возможность увидеть два рассвета.