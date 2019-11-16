Пассажиры самого продолжительного в истории рейса рассказали о полете

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.
По словам пассажиров, в первую очередь их удивило то, что бортпроводники подали ужин (сэндвичи со стейком, суп и вино) вместо завтрака, хотя борт вылетел из Англии ранним утром. Это было сделано из-за того, что рейс выполнялся по сиднейскому времени.
В салоне также выключили свет, чтобы имитировать ночь. Это позволило людям проще адаптироваться к новым условиям.
Кроме того, пассажирам предложили сделать серию упражнений: приседания и растяжку, а затем прогуляться по проходам вдоль кресел.
Больше всего путешественников впечатлила возможность увидеть два рассвета.
В Qantas Airlines заявили, что полет из Лондона в Сидней стал своеобразным "тестом на выносливость", чтобы узнать, смогут ли люди выдержать перелет в 19 часов. Чтобы преодолеть 17,8 тысячи километров, самолету понадобилось 100 тысяч килограммов (100 метрических тонн) реактивного топлива.