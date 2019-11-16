Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Андрющенко останется под стражей до 14 января. Накануне ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, он взял на работу сотрудника, у которого не было разрешения на охранную деятельность.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте директора ЧОПа.

Ранее у Андрющенко не было судимостей. Он женат, у него есть несовершеннолетние дети, по словам адвокатов, он ветеран боевых действий. В зале суда присутствовали родственники Андрющенко, которые выкрикивали слова в его поддержку.

По этому делу также задержан охранник Олег Ермолов, который был на посту в колледже в день стрельбы. Избрание ему меры пресечения отложили до 19 ноября.

Стрельба в благовещенском колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснило следствие, он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.

В результате погиб один из студентов, пять человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.