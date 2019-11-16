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РИА Новости

Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

06:09 16.11.2019 (обновлено: 10:42 16.11.2019)
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Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко
Генеральный директор ЧОПа "Сириус-А" Сергей Андрющенко
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Андрющенко останется под стражей до 14 января. Накануне ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, он взял на работу сотрудника, у которого не было разрешения на охранную деятельность.
Защита ходатайствовала о домашнем аресте директора ЧОПа.
Ранее у Андрющенко не было судимостей. Он женат, у него есть несовершеннолетние дети, по словам адвокатов, он ветеран боевых действий. В зале суда присутствовали родственники Андрющенко, которые выкрикивали слова в его поддержку.
По этому делу также задержан охранник Олег Ермолов, который был на посту в колледже в день стрельбы. Избрание ему меры пресечения отложили до 19 ноября.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 09:35
Колледж в Благовещенске после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП

Стрельба в благовещенском колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснило следствие, он пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете.
В результате погиб один из студентов, пять человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 07:33
Погибшего при стрельбе в колледже в Благовещенске похоронят в родном селе
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Благовещенский городской судСтрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
А, чтобы Путина взяли под "домашний арест", за весь беспредел, который происходит у нас в стране по причине его плохого руководства и назначении им на разные должности чиновников не соответствующих их подготовке, ещё не поступало заявлений? )))))))
16 ноября, 06:38
ВпВсё помню! Дедушка
78301019
Ну и зачем эта показуха властей? К чему? Аж бесит.
16 ноября, 06:27
НЕНикита Ермаков
52001012
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