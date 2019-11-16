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РИА Новости

Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО

05:36 16.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и сил ПВО, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Учения такого плана проходят в КНДР в виде соревнования между подразделениями. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын выразил "огромное удовлетворение" работой пилотов, которые продемонстрировали "непобедимую мощь" летного корпуса.
Ким сказал, что его пилоты должны быть готовы "при любых обстоятельствах сражаться с врагами, вооруженными с головы до пят, с помощью великой идеологии и тактики". Он подчеркнул, что не техническое превосходство определяет победу войск, а то, с какой идеей и ради чего они сражаются. "Как бы громко враги ни хвастались своими технологическими преимуществами, они никогда не смогут превзойти политико-идеологические, боевые и моральные преимущества наших военных", - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.
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После окончания "матча" Ким Чен Ын встретился с самими участниками демонстрационных полетов. На фотографии к сообщению ЦТАК Ким Чен Ын позирует с пилотами, некоторые из которых держат кубок и грамоты.
Ранее министр обороны США Марик Эспер по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой в Сеуле заявил о необходимости гибко проводить совместные учения в рамках альянса, так как их целью является не только поддержка, но и развитие и усиление результата дипломатических усилий по денуклеаризации.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, чтобы поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации. Но затем американская сторона сообщила, что учения все же пройдут в уменьшенном, но достаточном масштабе. Пхеньян в ответ заявил, что считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях.
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