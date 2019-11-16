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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-16T05:07Z
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РИА Новости

Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы

05:06 16.11.2019 (обновлено: 05:07 16.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
АЙН-ИССА (Сирия), 16 ноя - РИА Новости. Российские военные привезли гуманитарную помощь в город Айн-Исса в провинции Ракка на севере Сирии, ранее это место было домом ИГ*, передает корреспондент РИА Новости.
Колонну с гуманитарной помощью, которую везли "Камазы" и "Уралы", на земле сопровождала техника военной полиции РФ, а воздухе - вертолеты российских ВКС, которые для обеспечения безопасности шли на предельно низкой высоте.
Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали населению пакеты, содержимое которых подобрано таким образом, чтобы хватило как минимум на несколько дней. Рис, мука, консервы - все самое необходимое. Впервые гуманитарную акцию проводят так далеко на севере, в непосредственной близости от действий вооруженных сил Турции.
По словам офицера ЦПВС Сергея Зинченко, особое внимание было уделено наращиванию сил и при проведении гуманитарной акции.
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"Была привлечена дополнительно военная полиция, с воздуха прикрывали вертолеты ВКС ВС РФ", - отметил он.
Боевики ИГ* называли Айн-Иссу своим домом. Здесь террористы планировали свои действия и сюда же отступали, когда нужно было перегруппироваться и восстановить силы. Боевики забирали у людей продукты, лишали доступа к питьевой воде. Население целого города боевики превратили в нищих, говорят сами местные жители.
"Я постоянно видел, как у бедных людей здесь не было воды и еды. Они страдали от голода и жажды, и не было возможности что-то изменить. У меня разрывалось сердце, когда я видел, как дети просят пить на улицах, ведь нечего было им дать. И не было работы, чтобы получить денег", - говорит житель Айн-Иссы Азис Аляль.
Положение в городе, с тех пор как боевиков отсюда выбили курды, улучшилось, но ненамного. Регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы. Террористы разрушили инфраструктуру, повредили оросительные системы, а без этого сельское хозяйство не восстановить.
За час российские военные раздали в 5-тысячной Айн-Иссе около 3 тысяч пакетов с гуманитарной помощью.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
902014
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