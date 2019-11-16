Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд в субботу по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику ЧОП "Сириус-А" Олегу Ермолову, который был на посту в местном колледже, когда там произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Рассмотрение назначено на 19 ноября", - сказала судья.

Ермолова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек), он ранее судим, у него двое малолетних детей.

"Я не понимаю, в чем меня обвиняют, я действовал по должностной инструкции. Вывел всех из здания, вызвал МЧС", - сказал Ермолов в зале суда.

Как ранее сообщило СК РФ, сотрудник охранявшего колледж ЧОПа задержан по делу о стрельбе. Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охраной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.