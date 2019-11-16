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РИА Новости

Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске

05:01 16.11.2019 (обновлено: 05:18 16.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд в субботу по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения охраннику ЧОП "Сириус-А" Олегу Ермолову, который был на посту в местном колледже, когда там произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Рассмотрение назначено на 19 ноября", - сказала судья.
Ермолова обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек), он ранее судим, у него двое малолетних детей.
"Я не понимаю, в чем меня обвиняют, я действовал по должностной инструкции. Вывел всех из здания, вызвал МЧС", - сказал Ермолов в зале суда.
Как ранее сообщило СК РФ, сотрудник охранявшего колледж ЧОПа задержан по делу о стрельбе. Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охраной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.
В четверг 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 08:30
Власти Благовещенска рассказали о ЧОП, охранявшем колледж, где произошло ЧП
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенский городской судБлаговещенскПроисшествия
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