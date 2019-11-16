Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался

Как сообщалось ранее, в четверг на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса в США, произошла стрельба. Подозреваемый - 16-летний молодой человек, который учился в этой школе, причем 16 лет ему исполнилось в день стрельбы. Он ранил пятерых человек, а затем себя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее в больнице от полученных ранений скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.