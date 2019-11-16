Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита на свой день рождения, скончался в пятницу от ранения, которое нанес себе сам, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.
Как сообщалось ранее, в четверг на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса в США, произошла стрельба. Подозреваемый - 16-летний молодой человек, который учился в этой школе, причем 16 лет ему исполнилось в день стрельбы. Он ранил пятерых человек, а затем себя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее в больнице от полученных ранений скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.
По данным шерифа округа Лос-Анджелес, устроивший стрельбу подросток в пятницу также скончался.
Мотивы его поступка выясняются. Детективы допросили мать подозреваемого, а также девушку, с которой он встречался. В доме стрелка был произведен обыск.
7 ноября, 08:41При стрельбе в закусочной в США погиб человек