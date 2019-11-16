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РИА Новости

СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии

04:30 16.11.2019
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© REUTERS / Henry RomeroСотрудники сил безопасности в Боливии
Сотрудники сил безопасности в Боливии
© REUTERS / Henry Romero
Сотрудники сил безопасности в Боливии
САНТЬЯГО, 16 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии, десятки ранены, сообщает газета Pagina 7.
Все жертвы погибли от огнестрельных ранений.
При этом, как сообщает издание, полиция заявляет, что не применяла оружие, только химические средства для разгона демонстрантов, и заявляет о том, что в данной ситуации виновны военные. Кроме того, правоохранители заявили, что сами протестующие также были вооружены.
Протесты в Кочабамбе проходили против временного президента Боливии Жанин Аньес.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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