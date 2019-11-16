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РИА Новости

В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену

04:26 16.11.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и прокуратуры мексиканского штата Морелос освободили экс-ректора Автономного университета штата Морелос (UAEM) и его супругу, захваченных с целью выкупа картелем Новое поколение Халиско.
"Полицейские силы из группы Fusion-UECS продолжают оперативные действия, которые позволили вызволить жертв похищения без причинения вреда здоровью и задержать предполагаемых исполнителей похищения", - говорится в сообщении правительства штата Морелос в Twitter. Уточняется, что задержаны трое.
По информации местных СМИ, экс-ректор UAEM Алехандро Вера и его супруга Мария Авила были похищены ночью 13 ноября, возвращаясь в Куэрнаваку из Тепальсинго.
В результате неустановленной неисправности автомобиль остановился, и Вера вышел из машины, пока его супруга звонила родным сообщить местоположение. По словам брата Веры, в трубке раздались крики, прежде чем связь оборвалась.
С родственниками связались неизвестные, которые представились членами картеля Новое поколение Халиско и потребовали выкуп наличными.
По информации правозащитников, в Мексике растет число похищений – в 2019 году в среднем каждый день похищали пять человек.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017-м - 31,2 тысячи).
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