В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену

МЕХИКО, 16 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и прокуратуры Сотрудники полиции и прокуратуры мексиканского штата Морелос освободили экс-ректора Автономного университета штата Морелос (UAEM) и его супругу, захваченных с целью выкупа картелем Новое поколение Халиско.

"Полицейские силы из группы Fusion-UECS продолжают оперативные действия, которые позволили вызволить жертв похищения без причинения вреда здоровью и задержать предполагаемых исполнителей похищения", - говорится в сообщении правительства штата Морелос в Twitter. Уточняется, что задержаны трое.

По информации местных СМИ, экс-ректор UAEM Алехандро Вера и его супруга Мария Авила были похищены ночью 13 ноября, возвращаясь в Куэрнаваку из Тепальсинго.

В результате неустановленной неисправности автомобиль остановился, и Вера вышел из машины, пока его супруга звонила родным сообщить местоположение. По словам брата Веры, в трубке раздались крики, прежде чем связь оборвалась.

С родственниками связались неизвестные, которые представились членами картеля Новое поколение Халиско и потребовали выкуп наличными.

По информации правозащитников, в Мексике растет число похищений – в 2019 году в среднем каждый день похищали пять человек.