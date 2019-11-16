Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева на юге Израиля, обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
Ранее сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали на юге Израиля.
"Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе были перехвачены системой "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
Тем не менее, позднее в четверг сообщалось, что израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда ракетных пусков.