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РИА Новости

Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа

04:19 16.11.2019 (обновлено: 04:53 16.11.2019)
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© AFP 2019 / Gil Cohen-MagenРакеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Ракеты израильской системы ПРО Железный купол
© AFP 2019 / Gil Cohen-Magen
Ракеты израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону города Беэр-Шева на юге Израиля, обе были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
Ранее сигналы предупреждения о ракетном обстреле прозвучали на юге Израиля.
"Две ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева, обе были перехвачены системой "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
Тем не менее, позднее в четверг сообщалось, что израильские военные возобновили авиаудары по районам в палестинском секторе Газа в ответ на несколько произведенных оттуда ракетных пусков.
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
Вчера, 02:41
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
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Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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