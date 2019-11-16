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РИА Новости

Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане

04:11 16.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу помиловал двух американских офицеров, осужденных за военные преступления в Афганистане, сообщает Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о помиловании (полном помиловании) старшего лейтенанта армии Клинта Лоранса и майора армии Мэтью Голстейна, а также подписал распоряжение о возвращении звания петти-офицера спецназа ВМС США первого класса Эдварду Галлахеру до степени E-7, звания, которое он занимал до того, как его судили, и после того, как он был признан невиновным почти по всем обвинениям, выдвинутым против него", - говорится в заявлении.
Лоранс в 2012 году принял решение открыть огонь по мотоциклу с тремя мужчинами, которые слишком быстро приближались к его взводу, расценив это как угрозу жизни солдат. Хотя его осудили на 19 лет, шесть из которых он провел в тюрьме, в его защиту была создана петиция, собравшая 124 тысячи подписей. За освобождение Лоранса выступили несколько конгрессменов.
Ряд конгрессменов выступили и за освобождение майора Мэтью Голстейна, который предстал перед судом "за якобы незаконное убийство". Как сообщает Белый дом, он застрелил террориста, который был освобожден "из-за недостатков афганской системы правосудия", чтобы предотвратить дальнейшие убийства американских военных.
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Дональд ТрампАфганистанСШАВ мире
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