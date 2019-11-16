Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ о помиловании (полном помиловании) старшего лейтенанта армии Клинта Лоранса и майора армии Мэтью Голстейна, а также подписал распоряжение о возвращении звания петти-офицера спецназа ВМС США первого класса Эдварду Галлахеру до степени E-7, звания, которое он занимал до того, как его судили, и после того, как он был признан невиновным почти по всем обвинениям, выдвинутым против него", - говорится в заявлении.