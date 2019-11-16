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РИА Новости

Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса

03:58 16.11.2019 (обновлено: 07:27 16.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСапер Народной милиции ДНР
Сапер Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сапер Народной милиции ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, бывший продюсер "95 квартала" Сергей Сивохо обнародовал пять шагов, необходимых, по его мнению, для "ментального возвращения" жителей ДНР и ЛНР, соответствующий пост он разместил в Facebook.
В частности, как считает Сивохо, Киев должен выдавать украинские документы детям, родившимся после 2014 года на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик.
Кроме того, полагает он, необходимо вернуть социальные выплаты пенсионерам, найти способ компенсировать потери от разрушенного и уничтоженного в ходе боестолкновений жилья, упростить порядок пересечения КПП и избавиться от штампа "сепар" в отношении жителей Донбасса.
Советник секретаря СНБО добавил, что его команда разрабатывает новую гуманитарную политику в Донбассе.
Актер Сергей Сивохо
25 октября, 08:00
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Ранее Сивохо заявил, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки", Киев может потерять украинских граждан.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Спортсмены и команды
Украина
Сергей СивохоСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
а еще экстрасенсов подключите, чтобы внушить жителям ДНР и ЛНР, что по ним НЕ стреляли и их НЕ убивали
16 ноября, 04:01
НСНаталья Светлова
6620000
Зачем им возвращаться? Чтоб не убили так продали?
16 ноября, 05:49
патриот бывший
3400100
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