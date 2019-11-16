Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, бывший продюсер "95 квартала" Сергей Сивохо обнародовал пять шагов, необходимых, по его мнению, для "ментального возвращения" жителей ДНР и ЛНР, соответствующий пост он разместил в Facebook.
В частности, как считает Сивохо, Киев должен выдавать украинские документы детям, родившимся после 2014 года на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик.
Кроме того, полагает он, необходимо вернуть социальные выплаты пенсионерам, найти способ компенсировать потери от разрушенного и уничтоженного в ходе боестолкновений жилья, упростить порядок пересечения КПП и избавиться от штампа "сепар" в отношении жителей Донбасса.
Советник секретаря СНБО добавил, что его команда разрабатывает новую гуманитарную политику в Донбассе.
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Ранее Сивохо заявил, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки", Киев может потерять украинских граждан.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.