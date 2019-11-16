Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса , бывший продюсер "95 квартала" Сергей Сивохо обнародовал пять шагов, необходимых, по его мнению, для "ментального возвращения" жителей ДНР и ЛНР, соответствующий пост он разместил в Facebook

В частности, как считает Сивохо, Киев должен выдавать украинские документы детям, родившимся после 2014 года на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик.

Кроме того, полагает он, необходимо вернуть социальные выплаты пенсионерам, найти способ компенсировать потери от разрушенного и уничтоженного в ходе боестолкновений жилья, упростить порядок пересечения КПП и избавиться от штампа "сепар" в отношении жителей Донбасса.

Советник секретаря СНБО добавил, что его команда разрабатывает новую гуманитарную политику в Донбассе.

Ранее Сивохо заявил, что в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки", Киев может потерять украинских граждан.