"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ , ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних " Калибров ".

"Росатом" публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе будущего года. В специальном разделе на портале "История "Росатома" выложены факсимиле архивных документов, в том числе связанных с советским атомным проектом. Многие из этих документов ранее не публиковались.

Среди них — приказ по Министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. На этом документе, кроме пометки "Cовершенно секретно (особая папка)", стоит дополнительный гриф "Хранить наравне с шифром", что означает самую высокую степень закрытости сведений.

© Фото : "Росатом" Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 1 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом" © Фото : "Росатом" Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 2 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом" © Фото : "Росатом" Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 3 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом" 1 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом" 2 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом" 3 из 3 Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955 © Фото : "Росатом"

Приказ, подписанный заместителем главы Минсредмаша Борисом Ванниковым, обязывал Опытное конструкторское бюро № 52 Министерства авиационной промышленности создать 40 "экспериментальных самолетов-снарядов" системы П-5 для подводной лодки. Этим же приказом руководству Минсредмаша и его организаций поручалось выдать ОКБ-52 технические требования к боевой части (то есть ядерной боеголовке) такого самолета-снаряда, а также согласовать с конструкторами системы П-5 их встречные предложения.

ОКБ-52 тогда называлась организация, которую возглавлял легендарный конструктор ракет Владимир Челомей. Сейчас это Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".

Самолет-снаряд системы П-5 стал первой в мире ракетой морского базирования с крылом, автоматически раскрывающимся после старта. До того все отечественные и зарубежные крылатые ракеты либо нужно было собирать перед стартом, либо по крайней мере требовалось предварительно раскрывать крыло. Запускали П-5 с надводного положения. Ракета стартовала из герметичного контейнера минимальных габаритов.

Такие решения стали классическими в отечественном и мировом ракетостроении и применялись практически во всех последующих разработках.

Люди, близкие к Челомею, рассказывали, что идея автоматического раскрытия крыла пришла конструктору в голову, когда он распахнул створки окна в гостинице. По другой версии, его осенило, когда он увидел птицу, вылетающую из дупла.

Крылатые ракеты П-5 предназначались для поражения административных, промышленных, военных объектов и военно-морских баз, расположенных как на побережье, так и в глубине территории противника. Первый старт П-5 с подводной лодки состоялся в ноябре 1957 года.

Два года спустя ракету приняли на вооружение на подводных лодках, а в 1962-м — на надводных кораблях. Боевая часть П-5 могла нести как фугасный, так и ядерный заряд РДС-4, который применялся в серийных образцах советского ядерного оружия.

В дальнейшем крылатые ракеты морского базирования, способные уничтожать цели на суше, совершенствовались. Сейчас на вооружении российского Военно-морского флота стоит ракетный комплекс "Калибр", получивший широкую известность во время операции по уничтожению международных террористов в Сирии.