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РИА Новости

"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

03:48 16.11.2019 (обновлено: 12:01 16.11.2019)
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск крылатой ракеты
Запуск крылатой ракеты
© Министерство обороны РФ
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Запуск крылатой ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" обнародовала приказ, ранее носивший высшую степень секретности и касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей нынешних "Калибров".
"Росатом" публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе будущего года. В специальном разделе на портале "История "Росатома" выложены факсимиле архивных документов, в том числе связанных с советским атомным проектом. Многие из этих документов ранее не публиковались.
Среди них — приказ по Министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. На этом документе, кроме пометки "Cовершенно секретно (особая папка)", стоит дополнительный гриф "Хранить наравне с шифром", что означает самую высокую степень закрытости сведений.
© Фото : "Росатом"Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
1 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
© Фото : "Росатом"Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
2 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
© Фото : "Росатом"Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
3 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
1 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
2 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
3 из 3
Приказ по МСМ № 0628сс. 17 августа 1955
© Фото : "Росатом"
Приказ, подписанный заместителем главы Минсредмаша Борисом Ванниковым, обязывал Опытное конструкторское бюро № 52 Министерства авиационной промышленности создать 40 "экспериментальных самолетов-снарядов" системы П-5 для подводной лодки. Этим же приказом руководству Минсредмаша и его организаций поручалось выдать ОКБ-52 технические требования к боевой части (то есть ядерной боеголовке) такого самолета-снаряда, а также согласовать с конструкторами системы П-5 их встречные предложения.
ОКБ-52 тогда называлась организация, которую возглавлял легендарный конструктор ракет Владимир Челомей. Сейчас это Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
9 ноября, 03:38Ядерные технологии
"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем
Самолет-снаряд системы П-5 стал первой в мире ракетой морского базирования с крылом, автоматически раскрывающимся после старта. До того все отечественные и зарубежные крылатые ракеты либо нужно было собирать перед стартом, либо по крайней мере требовалось предварительно раскрывать крыло. Запускали П-5 с надводного положения. Ракета стартовала из герметичного контейнера минимальных габаритов.
Такие решения стали классическими в отечественном и мировом ракетостроении и применялись практически во всех последующих разработках.
Люди, близкие к Челомею, рассказывали, что идея автоматического раскрытия крыла пришла конструктору в голову, когда он распахнул створки окна в гостинице. По другой версии, его осенило, когда он увидел птицу, вылетающую из дупла.
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
29 октября, 04:00Ядерные технологии
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Крылатые ракеты П-5 предназначались для поражения административных, промышленных, военных объектов и военно-морских баз, расположенных как на побережье, так и в глубине территории противника. Первый старт П-5 с подводной лодки состоялся в ноябре 1957 года.
Два года спустя ракету приняли на вооружение на подводных лодках, а в 1962-м — на надводных кораблях. Боевая часть П-5 могла нести как фугасный, так и ядерный заряд РДС-4, который применялся в серийных образцах советского ядерного оружия.
В дальнейшем крылатые ракеты морского базирования, способные уничтожать цели на суше, совершенствовались. Сейчас на вооружении российского Военно-морского флота стоит ракетный комплекс "Калибр", получивший широкую известность во время операции по уничтожению международных террористов в Сирии.
Как писали некоторые СМИ, сейчас разрабатывается новейшая модификация ракет "Калибр-М", предназначенных для поражения сухопутных объектов. Предполагается, что они будут превосходить по дальности нынешние "Калибры" и смогут нести ядерный заряд.
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Ядерные технологииКалибрРосатомРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Одного я не понял: как они рассекречивают это "к 75-летию", если с 1955 года сейчас исполнится 65 лет? ;)
16 ноября, 07:46
Nebannij Den
210019
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