Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T08:00Z
https://ria.ru/20191116/1561005655.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155231/06/1552310606_0:289:2885:1912_1036x0_80_0_0_510990b096e5851a2dfe6de791ddde2c.jpg
РИА Новости

В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах

03:37 16.11.2019 (обновлено: 08:00 16.11.2019)
7621
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКот
Кот
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кот. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владельцы котов, а также собак, птиц и других мелких домашних животных, могут путешествовать с ними во всех поездах холдинга РЖД: дальнего следования, скоростных "Ласточках", "Сапсанах" и Allegro ("Аллегро"), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее резонанс приобрела история с котом Виктором. Пассажира авиакомпании попросили сдать его питомца в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор.
"В поездах дальнего следования АО "ФПК" вагоны, в которых возможна перевозка питомца, при покупке билета на сайте помечается специальной пиктограммой в виде лапки животного. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе", - рассказали в пресс-службе.
Кошки
14 ноября, 16:38
Оператор поездов в Крым пообещал возить котов любого веса

В дальний поезд с котом

По правилам перевозки животных коты могут путешествовать с хозяином в переноске, размер которой по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров, в одной переноске должно быть не более двух животных.
Пассажир при посадке в поезд должен предъявить квитанцию на перевозку кота, оформленную за дополнительную плату в кассе или на официальном сайте ОАО "РЖД".
"Размер платы не зависит от размеров кота, а только от дальности перевозки. А вот если пассажир едет с семьей и выкупает все места в купе, или же выкупает все купе для себя - он может везти своего кота без оформления дополнительных документов", - отметили в компании.
Предъявлять ветеринарные документы на кота при посадке в поезд не нужно. Какие-либо ограничения на одновременное нахождение в вагоне различных видов животных отсутствуют.
Кот в переноске
13 ноября, 20:44
Российские авиакомпании напомнили правила перевозки животных

Кот в "Сапсане"

В поездах "Сапсан" пассажиры вагонов эконом-класса могут перевозить котов на специально выделенных местах в вагонах №3, №8, №13 и №18 в переносках, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.
Пассажиры первого и бизнес-классов могут перевозить своих кошек на специально выделенных местах в вагоне №3 под присмотром проводника, в специальном контейнере, размер которого не превышает по сумме трех измерений 120 сантиметров, при этом вес контейнера вместе с животным должен быть не более 10 килограмм.
"Заказать услугу можно не позднее, чем за двое суток до даты отправления поезда при наличии приобретенного проездного документа, позвонив на бесплатный номер 8-800-222-07-66", - пояснили в компании.
Если пассажир едет в купе-переговорной поезда "Сапсан", то он может перевезти с собой даже четырех котов в контейнерах, требования к которым аналогичны первому и бизнес-классам.
Кот
13 ноября, 10:00
В Сети опубликовали петицию за отмену взвешивания животных на авиарейсах

С котом за границу

"При планировании путешествия с животным на поезде за пределы РФ, в том числе страны СНГ и Балтии, пассажир должен изучить правила перевозки животных для каждой страны отдельно", - подчеркнули в РЖД.
Например, в международных поездах "Аллегро" места для пассажиров с животными находятся в вагоне №6 (места 65-68). Пассажир имеет право перевозить с собой до двух кошек в переноске, размер которой соответствует следующим параметрам: 60х45х40 сантиметров. За перевозку животных в поездах "Аллегро" взимается отдельная плата.
Более подробные условия оформления перевозки животных в поездах холдинга РЖД пассажир может найти на сайте компании.
6381053
Обсудить 4
ТуризмкотытуристыпоездаНовости - ТуризмРоссияОбщество
Рекомендуем
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Российские рубли
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Запуск крылатой ракеты
"Росатом" рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Премьер и глава Минфина Украины встретились с миссией МВФ
16:27Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
16:19В Тбилиси прокомментировали задержание врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
Лента новостейМолния