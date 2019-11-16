В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владельцы котов, а также собак, птиц и других мелких домашних животных, могут путешествовать с ними во всех поездах холдинга Владельцы котов, а также собак, птиц и других мелких домашних животных, могут путешествовать с ними во всех поездах холдинга РЖД : дальнего следования, скоростных "Ласточках", "Сапсанах" и Allegro ("Аллегро"), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее резонанс приобрела история с котом Виктором. Пассажира авиакомпании попросили сдать его питомца в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор.

"В поездах дальнего следования АО "ФПК" вагоны, в которых возможна перевозка питомца, при покупке билета на сайте помечается специальной пиктограммой в виде лапки животного. Аналогичная пиктограмма проставляется и на стандартном бланке билета пассажира при оформлении билета в кассе", - рассказали в пресс-службе.

В дальний поезд с котом

По правилам перевозки животных коты могут путешествовать с хозяином в переноске, размер которой по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров, в одной переноске должно быть не более двух животных.

Пассажир при посадке в поезд должен предъявить квитанцию на перевозку кота, оформленную за дополнительную плату в кассе или на официальном сайте ОАО "РЖД".

"Размер платы не зависит от размеров кота, а только от дальности перевозки. А вот если пассажир едет с семьей и выкупает все места в купе, или же выкупает все купе для себя - он может везти своего кота без оформления дополнительных документов", - отметили в компании.

Предъявлять ветеринарные документы на кота при посадке в поезд не нужно. Какие-либо ограничения на одновременное нахождение в вагоне различных видов животных отсутствуют.

Кот в "Сапсане"

В поездах "Сапсан" пассажиры вагонов эконом-класса могут перевозить котов на специально выделенных местах в вагонах №3, №8, №13 и №18 в переносках, которые должны помещаться на местах, предназначенных для размещения ручной клади.

Пассажиры первого и бизнес-классов могут перевозить своих кошек на специально выделенных местах в вагоне №3 под присмотром проводника, в специальном контейнере, размер которого не превышает по сумме трех измерений 120 сантиметров, при этом вес контейнера вместе с животным должен быть не более 10 килограмм.

"Заказать услугу можно не позднее, чем за двое суток до даты отправления поезда при наличии приобретенного проездного документа, позвонив на бесплатный номер 8-800-222-07-66", - пояснили в компании.

Если пассажир едет в купе-переговорной поезда "Сапсан", то он может перевезти с собой даже четырех котов в контейнерах, требования к которым аналогичны первому и бизнес-классам.

С котом за границу

"При планировании путешествия с животным на поезде за пределы РФ, в том числе страны СНГ и Балтии, пассажир должен изучить правила перевозки животных для каждой страны отдельно", - подчеркнули в РЖД.

Например, в международных поездах "Аллегро" места для пассажиров с животными находятся в вагоне №6 (места 65-68). Пассажир имеет право перевозить с собой до двух кошек в переноске, размер которой соответствует следующим параметрам: 60х45х40 сантиметров. За перевозку животных в поездах "Аллегро" взимается отдельная плата.