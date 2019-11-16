В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным

Ранее Минюст подготовил законопроект "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", который предоставит возможность перевода заключенных по их просьбе или просьбе одного из близких родственников в исправительное учреждение непосредственно в регионе проживания семьи или при отсутствии такой возможности в ближайший субъект РФ.

Сейчас законодательство допускает перевод осужденного из одного исправительного учреждения в другое того же вида лишь в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, а также при других исключительных обстоятельствах, препятствующих нахождению заключенного в том исправительном учреждении, где он содержится. В случае принятия закона, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, основания для перевода расширятся. По данным разработчиков, возможность написать заявление на перевод будет не только у осужденных, у которых приговор вступит в силу после принятия закона, но и у тех, кто уже находится в исправительных учреждениях. Предполагается, что перевод будет возможен только один раз за весь период отбывания наказания.