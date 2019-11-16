В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Закон о переводе осужденных в колонию, расположенную в регионе проживания одного из близких родственников, может коснуться около 20 тысяч осужденных в России, следует из статистики, предоставленной РИА Новости Минюстом.
Ранее Минюст подготовил законопроект "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", который предоставит возможность перевода заключенных по их просьбе или просьбе одного из близких родственников в исправительное учреждение непосредственно в регионе проживания семьи или при отсутствии такой возможности в ближайший субъект РФ.
"Согласно статистическим данным ФСИН России, в I квартале 2019 года учреждениями и территориальными органами уголовно-исполнительной системы было рассмотрено 3722 обращения осужденных о переводе их в другие исправительные учреждения на основании части 2 статьи 81 УИК РФ (2018 год - 9445, 2017 год - 4900)", - говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос РИА Новости.
При этом удовлетворено, по данным министерства, было всего 143 обращения (2018 год - 362, 2017 год - 388).
Сейчас законодательство допускает перевод осужденного из одного исправительного учреждения в другое того же вида лишь в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, а также при других исключительных обстоятельствах, препятствующих нахождению заключенного в том исправительном учреждении, где он содержится. В случае принятия закона, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, основания для перевода расширятся. По данным разработчиков, возможность написать заявление на перевод будет не только у осужденных, у которых приговор вступит в силу после принятия закона, но и у тех, кто уже находится в исправительных учреждениях. Предполагается, что перевод будет возможен только один раз за весь период отбывания наказания.
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