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РИА Новости

РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"

03:14 16.11.2019
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© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Пуск ракеты "Союз"
Пуск ракеты Союз
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Пуск ракеты "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" приступил к работе по унификации ракет "Союз-2" для пусков с космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия.
"Работы по унификации РН "Союз-2" в РКЦ "Прогресс" начаты", - сказал собеседник агентства.
Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.
Ракета "Союз-2" - наследник легендарной Королёвской "семерки" (на которой был запущен первый в мире искусственный спутник Земли). Она отличается от своей предшественницы "Союз-ФГ" тем, что использует систему управления российского производства, а не украинского. Семейство включает три ракету - стандартную "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" увеличенной грузоподъемности и легкую "Союз-2.1в".
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Вчера, 03:11РИА Наука
Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"
2812013
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РИА НаукаПрогресс (Ракетно-космический центр)Байконур (космодром)Восточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоссия
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