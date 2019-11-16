РКЦ "Прогресс" начал создание унифицированной ракеты "Союз-2"

Ранее заместитель генконструктора этого предприятия Сергей Волков сообщал, что ракету "Союз-2", собранную под пуск с Байконура, нельзя будет запустить с Восточного, и наоборот. По его словам, чтобы достичь универсальности, нужно будет модернизировать не только ракету, но и наземное оборудование на космодромах.