Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T15:26Z
https://ria.ru/20191116/1561005521.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152796/34/1527963484_0:180:3088:1917_1036x0_80_0_0_6418838b57546a5f3b9d81af84271400.jpg
РИА Новости

Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина

03:09 16.11.2019 (обновлено: 15:26 16.11.2019)
68152
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСахалин
Сахалин
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сахалин. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а освобождение острова Красной армией назвал "завоеванием". Впечатлениями от поездки на остров он поделился в статье для издания Asahi Shimbun.
От "японского периода правления" в южной части Сахалина осталось немного, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем Карафуто. В пример он привел узкоколейную железную дорогу. Но, добавил журналист, в сентябре на острове ввели в эксплуатацию железную дорогу, построенную по российским стандартам.
Сахалин
9 ноября, 04:17Туризм
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
"Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине", — сетует Хаттори.
Архитектуры японского периода на острове почти не осталось, продолжает журналист. Так, в здании Музея Карафуто, построенного в то время, теперь размещается Сахалинский государственный областной краеведческий музей.
Хаттори также пожаловался, что некоторые памятники японской культуры и истории находятся на грани исчезновения. В частности, он обратил внимание на поваленный памятник японскому экспедиционному корпусу, установленный в честь его высадки на Сахалин после поражения России в Русско-японской войне.
"Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод ("Сахалин-2". — Прим. ред.), виднеющийся на горизонте", — пишет журналист.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
16 октября, 04:00
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
При этом автора порадовала начавшаяся реставрация здания бывшего банка "Хоккайдо Такусеку". "Следовательно, это японское наследие избежит исчезновения и продолжит напоминать о японском периоде правления", — заключил Хаттори.
Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов его южная часть оказалась под властью Токио, а в 1920-м, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, а южная часть перешла СССР по итогам Второй мировой войны.
Мититака Хаттори занимает должность главного редактора еженедельника "Исследования России и новых независимых государств" и заместителя директора Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.
Поезд на ответвлении Транссибирской железнодорожной магистрали
10 ноября, 04:19Туризм
Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
35486121194131
Обсудить 32
Мититака ХатториСахалинЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод, виднеющийся на горизонте", — пишет журналист. Ну, не знаю, вот полностью не согласен с японским журналистом, мне такой пейзаж очень даже нравится.
16 ноября, 06:00
Себекхотеп III
103110000
Как волка не корми...
16 ноября, 04:35
ВпВсё помню! Дедушка
6002103
Рекомендуем
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Трамваи на одной из улиц в Москве
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Сапер Народной милиции ДНР
Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
"Бывало и хуже": Пригожин оценил планы Бузовой выступить на Евровидении
Автомобиль скорой помощи
Заслуженный преподаватель МГУ попал в реанимацию из-за отравления "Кротом"
Молодые люди на прогулке
Ученые объяснили, почему молодежь во всем мире теряет интерес к сексу
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Биография Никиты Исаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Премьер и глава Минфина Украины встретились с миссией МВФ
16:27Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
16:19В Тбилиси прокомментировали задержание врача в Южной Осетии
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
Лента новостейМолния