Японского журналиста расстроило посещение "завоеванного" Сахалина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Японский журналист Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а освобождение острова Красной армией назвал "завоеванием". Впечатлениями от поездки на остров он поделился в статье для издания Asahi Shimbun

От "японского периода правления" в южной части Сахалина осталось немного, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем Карафуто. В пример он привел узкоколейную железную дорогу. Но, добавил журналист, в сентябре на острове ввели в эксплуатацию железную дорогу, построенную по российским стандартам.

"Таким образом, исчезло еще одно напоминание о японском правлении на Сахалине", — сетует Хаттори.

Архитектуры японского периода на острове почти не осталось, продолжает журналист. Так, в здании Музея Карафуто, построенного в то время, теперь размещается Сахалинский государственный областной краеведческий музей.

Хаттори также пожаловался, что некоторые памятники японской культуры и истории находятся на грани исчезновения. В частности, он обратил внимание на поваленный памятник японскому экспедиционному корпусу, установленный в честь его высадки на Сахалин после поражения России в Русско-японской войне.

"Пейзаж весьма сюрреалистичный: поваленный японский памятник, пляж, наполненный беззаботными отдыхающими, и крупнейший в мире СПГ-завод ("Сахалин-2". — Прим. ред.), виднеющийся на горизонте", — пишет журналист.

При этом автора порадовала начавшаяся реставрация здания бывшего банка "Хоккайдо Такусеку". "Следовательно, это японское наследие избежит исчезновения и продолжит напоминать о японском периоде правления", — заключил Хаттори.

Сахалин — крупнейший российский остров. После поражения России в Русско-японской войне 1904-1905 годов его южная часть оказалась под властью Токио, а в 1920-м, во время Гражданской войны, Япония оккупировала и Северный Сахалин. В 1925 году Токио добровольно освободил северную часть острова, а южная часть перешла СССР по итогам Второй мировой войны.