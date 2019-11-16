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РИА Новости

В Росгидромете сравнили прогноз погоды с фронтовыми сводками

03:06 16.11.2019 (обновлено: 04:31 16.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Прогноз погоды в условиях частых аномальных явлений, которые характерны для 2019 года в России, можно сравнить с фронтовыми сводками по степени ответственности и возможными последствиями для людей, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"Спокойно тогда, когда нет чрезвычайных ситуаций. А сейчас - как фронтовые сводки. Прогноз погоды - это не только мокрый снег и гололед, это же значит, что аварийность возрастает в ЖКХ, аварии на автотранспорте или другие опасные ситуации. Это все делает работу более напряженной. Мы работаем круглосуточно, я не успеваю трубки брать. Когда все спокойно, о нас мало кто вспоминает, кроме плановых мероприятий, а когда плохо - всегда вспоминают. В этом году началось с лета, с Иркутска", - сказал Варакин.
Он также отметил, что погода не всегда является ключевым фактором для последствий чрезвычайных ситуаций. Огромную роль играет качество защитных мероприятий и скорость реакции на бедствие.
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Эксперт уточнил, что характер погоды в настоящее время влияет также на работу авиации. Циклон на Дальнем Востоке увеличивает число не вылетов, а погода в Архангельской области провоцирует гололедицу на взлетной полосе и также задержки рейсов из-за ее неготовности.
Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.
В сентябре отмечалось обмеление Лены из-за чего навигация прекратилась раньше времени. Дальний Восток находился во власти сменяющих друг друга тайфунов. Наводнения в центральной России отмечали в ноябре, а в Крыму же месяц продолжается засуха.
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Юрий ВаракинРосгидрометРоссияОбщество
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