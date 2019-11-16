В Росгидромете сравнили прогноз погоды с фронтовыми сводками

"Спокойно тогда, когда нет чрезвычайных ситуаций. А сейчас - как фронтовые сводки. Прогноз погоды - это не только мокрый снег и гололед, это же значит, что аварийность возрастает в ЖКХ, аварии на автотранспорте или другие опасные ситуации. Это все делает работу более напряженной. Мы работаем круглосуточно, я не успеваю трубки брать. Когда все спокойно, о нас мало кто вспоминает, кроме плановых мероприятий, а когда плохо - всегда вспоминают. В этом году началось с лета, с Иркутска", - сказал Варакин.