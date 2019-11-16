Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты

"Как не выйти на просрочку - наверное, по праву один из главных вопросов клиента банка или МФО. Однако, к сожалению, задают его себе лишь малая часть. Немаловажно будет взвесить свои финансовые возможности и понять посильна ли долговая нагрузка. Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму", - говорит он.