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РИА Новости

Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты

03:30 16.11.2019 (обновлено: 04:32 16.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.
"Как не выйти на просрочку - наверное, по праву один из главных вопросов клиента банка или МФО. Однако, к сожалению, задают его себе лишь малая часть. Немаловажно будет взвесить свои финансовые возможности и понять посильна ли долговая нагрузка. Когда заемщик видит на бумаге платеж 30 тысяч рублей, то ему трудно в ряде случаев понять и сопоставить свои возможности и силы платить именно эту сумму", - говорит он.
"Поэтому если кредит не носит срочный характер, то стоит провести некий "краш-тест", не оформляя ссуду, понять реально ли прожить на оставшуюся сумму после "выплаты понарошку" или нет", - советует Морозов, добавляя, что в идеале платеж по кредиту не должен превышать 30-40% от дохода.
Перед оформлением кредита также стоит внимательно прочитать договор, понять свои права и, в первую очередь, обязанности. При этом в России лишь четверть клиентов внимательно читают документы перед тем, как взять кредит, указывает эксперт.
Наконец, не стоит пренебрегать закрывающими документами, предупреждает Морозов. "Оставшиеся невыплаченные 100 рублей в будущем могут стать просроченной задолженностью, которую придется урегулировать", - поясняет он.
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13 ноября, 04:10
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
47640432
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Туда же, куда и желание иметь новые смартфон, телевизор, мебель, желание съездить отдохнуть в теплые края, плюнув на то, что сидишь без работы, денег не хватает на оплату ЖКХ и прочие "форс-мажоры". Жить надо по средствам.
16 ноября, 09:30
Fox Bold
1010006
Какой "умный" коллектор. А куда деть форсмажоры типа обрушение рубля, увеличение пенсионного возраста потеря работы, постоянное удорожание ЖКХ, лекарств и сокращение бесплатных медуслуг и увеличение налогов и других обязательных обдеров?
16 ноября, 08:17
НЛНаталья Лобова
1210003
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