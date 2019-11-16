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РИА Новости

СМИ: полиция разгоняет протестующих в крупном боливийской городе Кочабамба

02:12 16.11.2019 (обновлено: 02:48 16.11.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Henry Romero
Протесты в Боливии
ЛА-ПАС/САНТЬЯГО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция и военные разгоняют протестующих в крупном боливийской городе Кочабамба, сообщает издание El Deber.
Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ, десятки человек задержаны, изъято огнестрельное оружие.
По данным местной газеты Pagina 7, во время разгона протестов в Кочабамбе пострадали пять человек.
Протесты в Кочабамбе проходили против временного президента Боливии Жанин Аньес.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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