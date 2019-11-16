В генконсульстве назвали имя россиянина, раненного на границе США и Мексики

Как заявили в погранично-таможенной службе США, инцидент произошел накануне около 19:15 по местному времени в районе Люквилля, штат Аризона. Пограничник пытался задержать подозреваемого в незаконном пересечении границы, у них произошла стычка, и американец применил огнестрельное оружие.