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РИА Новости

В генконсульстве назвали имя россиянина, раненного на границе США и Мексики

02:01 16.11.2019 (обновлено: 11:16 16.11.2019)
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© РИА Новости / Мария ТабакГраница США и Мексики
Граница США и Мексики
© РИА Новости / Мария Табак
Граница США и Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в российском генеральном консульстве в Хьюстоне.
"В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Как заявили в погранично-таможенной службе США, инцидент произошел накануне около 19:15 по местному времени в районе Люквилля, штат Аризона. Пограничник пытался задержать подозреваемого в незаконном пересечении границы, у них произошла стычка, и американец применил огнестрельное оружие.
Как выяснилось, раненый — 37-летний гражданин России. Его вертолетом доставили в больницу Феникса. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
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Популярные комментарии
Как тебя корежит то , пристрелили в штатах , а Путин виноват? Мозги совсем растерял.
16 ноября, 04:25
Vlad Unfamiliar
95510018
Прекрасный урок для наших неадекватов! Они при Путине пак привыкли к вседозволенности, а власти некогда научить их уму-разуму. Она их не учит ни чему т.к. нашей нынешней власти дурачки больше подходят, а вот для чего - догадайтесь сами.
16 ноября, 04:14
ВпВсё помню! Дедушка
29200039
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