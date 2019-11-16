В генконсульстве назвали имя россиянина, раненного на границе США и Мексики

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россиянина, раненного при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в российском генеральном консульстве в Хьюстоне.
"В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона. Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", — говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.
Как заявили в погранично-таможенной службе США, инцидент произошел накануне около 19:15 по местному времени в районе Люквилля, штат Аризона. Пограничник пытался задержать подозреваемого в незаконном пересечении границы, у них произошла стычка, и американец применил огнестрельное оружие.
Как выяснилось, раненый — 37-летний гражданин России. Его вертолетом доставили в больницу Феникса. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
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