Полиция применила слезоточивый газ в центре Сантьяго

САНТЬЯГО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в центре Сантьяго , но люди не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время на площади Италии, излюбленном месте для протестов, находится несколько сотен человек, почти все они хорошо экипированы - на них маски, респираторы. Манифестация носит мирный характер.

Молодые люди разбиваются на группы, танцуют, бьют в барабаны.

На подступах к площади демонстранты начали поджигать мусор и ветки деревьев, во многих местах виден черный дым от костров.

По сравнению с ситуацией, которую корреспондент РИА Новости наблюдал три недели назад, можно сказать, что на манифестациях улучшился "сервис" - по дороге к площади Италии почти на каждом шагу продают специальные средства для борьбы с последствиями слезоточивого газа, лимонный сок, которым советуют протирать кожу, защитные маски, воду.