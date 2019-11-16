"Бывало и хуже": Пригожин оценил планы Бузовой выступить на Евровидении

"Я считаю, что это в принципе не стоит обсуждать, но мы это обсуждаем, так как всех интересуют люди на хайпе. Может быть, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал", - сказал Пригожин.