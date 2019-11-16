"Бывало и хуже": Пригожин оценил планы Бузовой выступить на Евровидении

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин признался РИА Новости, что поражен самоуверенностью певицы Ольги Бузовой, заметив при этом, что одних только ее амбиций недостаточно для того, чтобы представлять Россию на конкурс Евровидение.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бузова 14 ноября на своем концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет именно на Евровидении. Некоторые журналисты сделали выводы о том, что таким образом исполнительница станет участником от России на европейском музыкальном конкурсе.
"Я считаю, что это в принципе не стоит обсуждать, но мы это обсуждаем, так как всех интересуют люди на хайпе. Может быть, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал", - сказал Пригожин.
Пресс-служба Первого канала, который будет транслировать Евровидение в 2020 году на территории России, от комментария отказалась.
Пригожин отметил самоуверенность и отсутствие комплексов у Бузовой. "Я поражаюсь ее самоуверенностью и отсутствию каких-либо комплексов рядом с другими мощными певцами. Но Евровидение - это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня, и она сможет ее спеть, то на Евровидение бывало и хуже", - сказал продюсер.
Евровидение-2020 пройдет в Голландии в Роттердаме с 12 по 16 мая.