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РИА Новости

США внесли в "черный список" пять организаций, связанных с военными из Кубы

01:03 16.11.2019
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКуба
Куба
© РИА Новости / Макс Альперт
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Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. США вносят в "черный список" еще пять отелей, связанных с военными Кубы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены обеспечению того, чтобы американские фонды не оказывали прямой поддержки кубинскому аппарату государственной безопасности, который не только нарушает права человека кубинского народа, но и экспортирует эти репрессии в Венесуэлу", - отметил Помпео в специальном заявлении.
Госсекретарь напомнил, что в субботу Куба отмечает 500-летие Гаваны, которая "когда-то была одним из самых динамичных и процветающих городов Америки". Однако, по мнению госсекретаря, этот юбилей служит грустным напоминанием о том, как кубинская революция наносит ущерб народу страны.
В соответствии с решением президента США от июня 2017 года прямые финансовые операции с включенными в "черный список" организациями запрещены, так как они "выгодны кубинским военным, разведывательным службам и службам безопасности или военнослужащим за счет кубинского народа и предпринимателей". На данный момент в списке более 100 организаций, значительную часть которых составляют гостиницы, курортные комплексы и другие объекты туристической инфраструктуры Кубы, для которой туризм является важным источником доходов в условиях американского торгового эмбарго.
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США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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