Заслуженный преподаватель МГУ попал в реанимацию из-за отравления "Кротом"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб "Крот". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне в Москве. Утверждается, что 91-летний мужчина, находясь в ванной, перепутал бутылки с водой и жидкостью для прочистки труб, стоявшие рядом. Ученого госпитализировали в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Сын математика подтвердил телеканалу НТВ факт отравления и сообщил, что Ивашев-Мусатов на данный момент находится в Институте имени Склифосовского.
В июне из-за отравления "Кротом" в больницу попал продюсер Бари Алибасов. Музыкант случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав бутылки.