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РИА Новости

Заслуженный преподаватель МГУ попал в реанимацию из-за отравления "Кротом"

00:57 16.11.2019 (обновлено: 10:17 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов попал в реанимацию, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб "Крот". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне в Москве. Утверждается, что 91-летний мужчина, находясь в ванной, перепутал бутылки с водой и жидкостью для прочистки труб, стоявшие рядом. Ученого госпитализировали в реанимацию, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Сын математика подтвердил телеканалу НТВ факт отравления и сообщил, что Ивашев-Мусатов на данный момент находится в Институте имени Склифосовского.
В июне из-за отравления "Кротом" в больницу попал продюсер Бари Алибасов. Музыкант случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав бутылки.
Продюсер Бари Алибасов у Пресненского районного суда Москвы
8 октября, 19:45
Алибасов снова подаст иск к производителю "Крота" и компании "Ашан"
87834192424
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Олег Ивашев-МусатовМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваПроисшествия
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