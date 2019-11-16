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РИА Новости

Глава Партии ветеранов: по высказываниям Собчак о Крыме проведут экспертизу

00:34 16.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов сообщил, что интервью телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции "Новое время", в котором она высказалась о Крыме, направят на психолого-лингвистическую экспертизу.
"Сегодня ... мы получили официальный ответ от прокурора города Москвы о том, что материалы по Ксении Собчак направлены на экспертизу", - сказал РИА Новости Резяпов.
Ранее, как напомнил глава партии, Собчак заявила в эфире украинской радиостанции "Новое время", что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить отношения Москвы и Киева.
"Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова", - добавил он.
Представитель Собчак на запрос РИА Новости ответил, что она "вряд ли будет комментировать" это. Комментарием столичной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.
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Эксперт прокомментировал заявление Собчак о возвращении Крыма Украине
30415571941
Обсудить 81
Генеральная прокуратура РФКсения СобчакКрымОбщество
Популярные комментарии
А с каких это пор личное мнение человека, озвученное на словах, становится экстремизмом?
16 ноября, 01:33
Илья Петров
640207126
Да он некому в России не нужен, один балласт
16 ноября, 02:31
netbaranov
507008127
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