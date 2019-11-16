Глава Партии ветеранов: по высказываниям Собчак о Крыме проведут экспертизу

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Партии ветеранов России Ильдар Резяпов сообщил, что интервью телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции "Новое время", в котором она высказалась о Крыме, направят на психолого-лингвистическую экспертизу.
"Сегодня ... мы получили официальный ответ от прокурора города Москвы о том, что материалы по Ксении Собчак направлены на экспертизу", - сказал РИА Новости Резяпов.
Ранее, как напомнил глава партии, Собчак заявила в эфире украинской радиостанции "Новое время", что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить отношения Москвы и Киева.
"Я обращался в Генпрокуратуру, в Следственный комитет и в Государственную думу с просьбой проверить на экстремизм ее слова", - добавил он.
Представитель Собчак на запрос РИА Новости ответил, что она "вряд ли будет комментировать" это. Комментарием столичной прокуратуры РИА Новости пока не располагает.