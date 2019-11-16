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РИА Новости

В США рассказали о задержании раненного на границе с Мексикой россиянина

00:30 16.11.2019 (обновлено: 06:58 16.11.2019)
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© AFP 2019 / Herika MartinezПограничный патруль США на границе между Мексикой и США
Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США
© AFP 2019 / Herika Martinez
Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Человек, раненный при предположительной попытке пересечь границу США со стороны Мексики, имел при себе документы, подтверждающие его российское гражданство, сообщил в субботу РИА Новости по телефону сотрудник Погранично-таможенной службы Роберт Дэниелс.
Ранее сообщалось, что пограничник при попытке задержать россиянина вынужден был применить огнестрельное оружие в завязавшейся драке. Раненый был доставлен в больницу города Феникс.

"Есть только информация, что это мужчина. У меня нет имени или возраста, которые я мог бы сообщить. Мы их знаем, но сейчас не сообщаем. Да (у него были документы, подтверждающие российское гражданство – ред.)", - сказал он РИА Новости.

Дэниелс подтвердил, что россиянин получил ранения, не угрожающие жизни, однако затруднился ответить, какого рода и сколько еще он может провести в больнице. По его словам, с задержанным будут беседовать, однако ведутся ли уже допросы, собеседник агентства не сказал.
"Это будет комбинация допросов с Погранично-таможенной службой и ФБР", - сказал Дэниелс.
Он также уточнил, что россиянин пытался проникнуть в США из Мексики, признав, что это редкий случай.
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