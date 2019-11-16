В США рассказали о задержании раненного на границе с Мексикой россиянина

Ранее сообщалось, что пограничник при попытке задержать россиянина вынужден был применить огнестрельное оружие в завязавшейся драке. Раненый был доставлен в больницу города Феникс.
"Есть только информация, что это мужчина. У меня нет имени или возраста, которые я мог бы сообщить. Мы их знаем, но сейчас не сообщаем. Да (у него были документы, подтверждающие российское гражданство – ред.)", - сказал он РИА Новости.
Дэниелс подтвердил, что россиянин получил ранения, не угрожающие жизни, однако затруднился ответить, какого рода и сколько еще он может провести в больнице. По его словам, с задержанным будут беседовать, однако ведутся ли уже допросы, собеседник агентства не сказал.
"Это будет комбинация допросов с Погранично-таможенной службой и ФБР", - сказал Дэниелс.
Он также уточнил, что россиянин пытался проникнуть в США из Мексики, признав, что это редкий случай.
25 октября, 19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек