В Таиланде полиция устанавливает обстоятельства смерти туриста

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Таиланде полиция устанавливает обстоятельства смерти 85-летнего туриста из Швейцарии, найденного мертвым на пляже Май-Кхао, сообщает The Phuket News.
В ходе осмотра тела, лежавшего на линии прибоя, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств.
Скончавшимся туристом оказался 85-летний гражданин Швейцарии Пауль Бруннер. Сотрудники отеля рассказали, что он отдыхал на Пхукете с супругой, 70-летней гражданкой Франции Эрмой Аллера (Мейе).
Она сообщила персоналу гостиницы, что ее спутника нигде нет. Сотрудники проверил записи с камер видео-наблюдения и выяснили, что гость направился на пляж, где позже и было обнаружено его тело.
31 января, 14:04ТуризмЭксперты рассказали, из-за чего гибнут россияне на отдыхе