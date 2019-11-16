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РИА Новости

В Таиланде полиция устанавливает обстоятельства смерти туриста

17:33 16.11.2019 (обновлено: 17:36 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПхукет
Пхукет
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Таиланде полиция устанавливает обстоятельства смерти 85-летнего туриста из Швейцарии, найденного мертвым на пляже Май-Кхао, сообщает The Phuket News.
В ходе осмотра тела, лежавшего на линии прибоя, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств.
Скончавшимся туристом оказался 85-летний гражданин Швейцарии Пауль Бруннер. Сотрудники отеля рассказали, что он отдыхал на Пхукете с супругой, 70-летней гражданкой Франции Эрмой Аллера (Мейе).
Она сообщила персоналу гостиницы, что ее спутника нигде нет. Сотрудники проверил записи с камер видео-наблюдения и выяснили, что гость направился на пляж, где позже и было обнаружено его тело.
Машина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга.
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