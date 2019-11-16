В Таиланде полиция устанавливает обстоятельства смерти туриста

Скончавшимся туристом оказался 85-летний гражданин Швейцарии Пауль Бруннер. Сотрудники отеля рассказали, что он отдыхал на Пхукете с супругой, 70-летней гражданкой Франции Эрмой Аллера (Мейе).

Она сообщила персоналу гостиницы, что ее спутника нигде нет. Сотрудники проверил записи с камер видео-наблюдения и выяснили, что гость направился на пляж, где позже и было обнаружено его тело.