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РИА Новости

В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

01:39 16.11.2019
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© Фото : Dulwich Picture GalleryВыставка с картинами Рембрандта в Dulwich Picture Gallery (Лондон)
Выставка с картинами Рембрандта в Dulwich Picture Gallery (Лондон)
© Фото : Dulwich Picture Gallery
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Лондоне, из Даличской галереи, попытались украсть две картины Рембрандта с выставки Rembrandt's Light, сообщает сайт EveningStandard.ru.
Полицейские оперативно прибыли на место после того, как поздно вечером в среду сработала сигнализация. Злоумышленников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо офицеру. Полотна голландского художника позже обнаружили в разных местах галереи.
Сейчас проводится расследование.

"Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить", — заявил сотрудник музея.

В галерее не уточнили, какие именно полотна попытались украсть злоумышленники.
В экспозиции, открывшейся 4 октября, представлено 35 работ Рембрандта, среди которых "Ужин в Эммаусе" (Лувр), "Филемон и Бавкида" (Национальная галерея искусства Вашингтона), "Девушка, купающаяся в реке" (лондонская Национальная галерея) и другие.
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