В Лондоне попытались украсть две картины Рембрандта

Полицейские оперативно прибыли на место после того, как поздно вечером в среду сработала сигнализация. Злоумышленников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо офицеру. Полотна голландского художника позже обнаружили в разных местах галереи.