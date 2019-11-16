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РИА Новости

Дэвид Бекхэм планирует открыть отель в Китае

21:45 16.11.2019 (обновлено: 22:48 16.11.2019)
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© РИА Новости / Юлия БатырьМакао
Макао
© РИА Новости / Юлия Батырь
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболист Дэвид Бекхэм в следующем году планирует открыть отель в Макао, сообщает The Sun.
Предполагается, что фасад гостиницы будет напоминать Вестминстерский дворец, рядом появится уменьшенная копия Биг-Бена. Ресепшн разместится в огромном стеклянном атриуме, стены и пол которого отделают золотом и мрамором. Спортсмен спроектирует для отеля два концептуальных люкса.
"У нас будет все — от культовых черных такси до воссозданных в миниатюре известных улиц Лондона, таких как Бонд-стрит и Сэвил-Роу", — говорит Бекхэм.
Планируется, что Гордон Рамзи станет руководить в отеле гастропабом, где будут подавать пироги и жаркое. А еще там откроются португальские, китайские рестораны и большой торговый центр.
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