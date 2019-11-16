Дэвид Бекхэм планирует открыть отель в Китае

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Футболист Дэвид Бекхэм в следующем году планирует открыть отель в Макао, Футболист Дэвид Бекхэм в следующем году планирует открыть отель в Макао, сообщает The Sun.

Предполагается, что фасад гостиницы будет напоминать Вестминстерский дворец, рядом появится уменьшенная копия Биг-Бена. Ресепшн разместится в огромном стеклянном атриуме, стены и пол которого отделают золотом и мрамором. Спортсмен спроектирует для отеля два концептуальных люкса.

"У нас будет все — от культовых черных такси до воссозданных в миниатюре известных улиц Лондона, таких как Бонд-стрит и Сэвил-Роу", — говорит Бекхэм.