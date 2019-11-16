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РИА Новости

Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"

05:59 16.11.2019
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт опубликовала на YouTube песню из фильма "Кошки" Beautiful Ghosts, которую записала в соавторстве с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.
Несмотря на то, что певица тоже играет в экранизации одноименного мюзикла, композицию исполнит балерина Франческа Хейуорд вместе с Джуди Денч.
Ожидается, что Beautiful Ghosts в исполнении Тейлор Свифт прозвучит в финальных титрах.
Многие уверены, что трек станет одним из претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня".
В российский прокат фильм Тома Хупера "Кошки" выйдет 2 января 2020 года.
Кадр из фильма Кошки
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)Джуди ДенчYouTube
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