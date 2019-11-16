Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт опубликовала на YouTube песню из фильма "Кошки" Beautiful Ghosts, которую записала в соавторстве с композитором Эндрю Ллойдом Уэббером.

Несмотря на то, что певица тоже играет в экранизации одноименного мюзикла, композицию исполнит балерина Франческа Хейуорд вместе с Джуди Денч.

Ожидается, что Beautiful Ghosts в исполнении Тейлор Свифт прозвучит в финальных титрах.

Многие уверены, что трек станет одним из претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучшая оригинальная песня".