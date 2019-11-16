"Ахиллесова пята Европы". Кто ждет российские танки из Калининграда

Танк Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. США, Польша и Литва не первый год бьют тревогу из-за Сувалкского коридора. На этот небольшой участок польско-литовской границы Россия якобы может направить танки и отрезать Балтию от Европы. И хотя Москва не давала поводов для подобных опасений, НАТО там всячески усиливается.

Топи да болота

Дикие леса, непроходимые болота и озера, глина и грязь, поверх которых в некоторых местах положен настил из досок. Еще есть одноколейная железная дорога и две узкие автотрассы — связь с Большой землей. Такая картина — на протяжении ста километров вдоль границы между Польшей и Литвой. Это так называемый Сувалкский коридор. В военных документах — "коридор СК".

В последние годы жители близлежащих поселений развернули здесь активную коммерческую деятельность. У извилистых лесных дорог появились пиццерии, кафе, рестораны и даже спа-салоны. Все это — для польских или литовских военных, охраняющих общую границу. Иногда в заведения захаживают солдаты других стран НАТО. В польско-литовское приграничье их перебросили в 2017-м. Многонациональную боевую группу возглавляют Германия и США.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в Белом доме в Вашингтоне © AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в Белом доме в Вашингтоне

У натовских военных со стороны Литвы — семнадцать танков. В прошлом году бронетанковая техника появилась и у группировки в Польше — через порт Гданьска американцы перебросили к кордону двадцать восемь боевых машин.

Это произошло вскоре после российско-белорусских маневров "Запад-2017", состоявшихся в Калининградской области, которая граничит с Белоруссией как раз через Сувалкский коридор. В НАТО забили тревогу.

Военные стратеги альянса предположили, что Москва и Минск отрабатывали сценарии захвата этого коридора. Россия планирует вторжение в Польшу и Литву, убеждены некоторые члены альянса.

Мнимые сценарии

"Войска и танки НАТО в Польше, Литве и Эстонии дислоцируются в сотнях или, как в случае с США, тысячах километров от возможных театров военных действий. Но преимущество на стороне России, сосредоточившей войска и технику в Западном военном округе. Это всего в нескольких минутах езды по автотрассе и железной дороге до Сувалкского коридора", — говорится в докладе вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

Главным экспертом по проблеме "коридора СК" выступает отставной американский генерал Бен Ходжес.

"Сувалкский коридор уязвим. Многие слабые стороны в стратегии и расстановке сил НАТО в Европе сходятся именно вдоль польско-литовской границы, которую могут заблокировать русские", — подчеркнул он на презентации доклада.

"Коридор СК" — это ахиллесова пята Европы" — так звучит главный вывод CEPA.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Российско-белорусские учения "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Российско-белорусские учения "Запад-2017" на Осиповичском полигоне в Могилевской области

"Чтобы соединить Калининградский анклав с Белоруссией через "коридор СК", Москве потребуется мобилизовать 25 батальонов, то есть десять тысяч солдат. Североатлантическому альянсу достаточно развернуть 17 батальонов, или менее семи тысяч солдат. Но численность войск не отражает реальное положение сторон", — рассуждают эксперты RAND.

Аналитики ведущего мозгового центра США убеждены, что для блокирования Сувалкского коридора важнее всего танки. И здесь преимущество у России.

"В каждом российском батальоне имеется бронетанковая техника, включая тяжелые танки. Но у находящихся поблизости подразделений НАТО бронетехника есть только у одного из семнадцати батальонов. Более того, поражающая сила российских танков на порядок выше дислоцированных там американских бронетранспортеров Skryker", — поясняют американские исследователи.

При этом авторы подобных сценариев признают, что сами в них не верят.

"У России нет ни желания, ни возможностей завоевывать Прибалтику. Вряд ли российские власти начнут войну против НАТО с Сувалкского коридора. Стороны понимают, что конфликт перекинется вглубь Европы", — попытался успокоить всех генерал Ходжес.

Точка информационной войны

Сувалкский коридор, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, — не столько географическая точка потенциального столкновения России и НАТО, сколько информационная. Медиашум вокруг этого коридора выгоден странам Балтии и Польше, чтобы получать западные дотации, убежден председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

"Захват Сувалкского коридора Россией — это выдумка Прибалтики, которая всеми силами пытается заставить НАТО в нее поверить. Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы. Там развернуться негде, что уж говорить о каких-то военных операциях натовских и российских военных", — объяснил РИА Новости эксперт.

Бужинский недоумевает, почему на Западе рассматривают Сувалкский коридор как единственный путь, связывающий Калининградский эксклав с материковой Россией.

"Калининград доступен по морю или воздуху. То, что нет прямого сухопутного сообщения, не смертельно. Начинать из-за этого третью мировую, тем более в районе Сувалок, Москва точно не собирается. Это бред", — уверен генерал-лейтенант запаса.

Страны Балтии, по мнению эксперта, на фоне ухудшающегося экономического положения и сокращающихся дотаций ЕС придумывают угрозы. А ссылки на "агрессивную Россию" всегда помогали вытянуть дополнительные деньги из НАТО.

"В планах российского Генштаба Прибалтике уделяется минимальное внимание. Уж точно никто в Москве не думает о Сувалкском коридоре как о месте атаки на Европу", — говорит Бужинский.

Белорусский политолог Денис Мельянцов также считает перспективу блокировки Сувалкского коридора Москвой и Минском совершенно фантастической. В беседе с РИА Новости он указывает на то, что Белоруссия, наоборот, позиционирует себя как "донор региональной стабильности" и призывает Россию и Запад к конструктивному диалогу.

"Миротворческие инициативы Лукашенко связаны с тем, что в условиях конфликта Запада и Востока именно Белоруссия оказывается заложником. Поэтому мы заинтересованы и в скорейшем завершении украинского кризиса, и в диалоге Москвы и Вашингтона. Ни о каких угрозах со стороны Минска Сувалкскому коридору не может идти и речи", — подчеркнул эксперт.

Недоумение Мельянцова вызывают и рассуждения западных стратегов о возможном столкновении танковых батальонов России и НАТО в районе Сувалок.

"Даже теоретически, чтобы заблокировать Прибалтику в случае конфликта, вовсе не обязательно прорываться танковыми колоннами через Сувалкский коридор. Достаточно поставить с обеих сторон системы ПРО и залпового огня. Сейчас в Калининградском эксклаве доминируют российские ПВО и оперативно-тактическое оружие, которое простреливает пол-Европы. Говорить о танковых баталиях нет смысла", — рассуждает эксперт.

Польский профессор и бывший депутат сейма Тадеуш Ивински убежден, что Сувалкский коридор — это не та проблема, которой сегодня озабочены граждане Польши.

"Правящую партию "Право и справедливость" волнует не сам по себе Сувалкский коридор, а вся Россия как угроза безопасности. Отсюда заинтересованность в постоянном военном присутствии США. Трамп хоть и согласился направить в Польшу военных, но сделал это с неохотой. Он явно не рассматривает Восточную Европу как место, где начнется третья мировая война", — считает Ивински.

В беседе с РИА Новости эксперт выразил сожаление, что отношения между Польшей и Россией не складываются.