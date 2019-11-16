Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день толерантности (терпимости). В этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.

Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость – это политическая и правовая потребность, обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма, демократии и правопорядка. Каждый может придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими, при этом взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.

В соответствии с текстом документа, для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам необходимо ратифицировать существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.

Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации прав человека.

Согласно Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей должны приниматься особые меры. Необходимо уделять внимание социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономических условиях. Предоставить им правовую и социальную защиту, обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.

В Российской Федерации главным документом для широкого определения толерантности является Конституция . В области расизма и расовой дискриминации основными признаются 136-я статья Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282-я статья (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она может быть вручена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. На торжественной церемонии лауреату премии вручается сумма в размере 100 тысяч долларов США

В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи

В 2018 году премия была вручена за пропаганду идеалов терпимости и ненасилия режиссеру Манон Барбо (Канада) и НПО "Инициатива сосуществования" (Кения).