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РИА Новости

Международный день толерантности (терпимости)

01:06 16.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПосетители в Еврейском музее и центре толерантности
Посетители в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день толерантности (терпимости). В этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность.
Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость – это политическая и правовая потребность, обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма, демократии и правопорядка. Каждый может придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими, при этом взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.
В соответствии с текстом документа, для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам необходимо ратифицировать существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.
В интересах международного согласия важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества.
Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации прав человека.
Согласно Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей должны приниматься особые меры. Необходимо уделять внимание социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или экономических условиях. Предоставить им правовую и социальную защиту, обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.
В Российской Федерации главным документом для широкого определения толерантности является Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными признаются 136-я статья Уголовного кодекса (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) и 282-я статья (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она может быть вручена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. На торжественной церемонии лауреату премии вручается сумма в размере 100 тысяч долларов США.
В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи.
В 2018 году премия была вручена за пропаганду идеалов терпимости и ненасилия режиссеру Манон Барбо (Канада) и НПО "Инициатива сосуществования" (Кения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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