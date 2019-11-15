Никита Михалков заявил о готовности защищать киноцентр "Соловей" в Москве

"Это один из самых крупных киноцентров, с большим количеством залов, они готовы за свой счет переоборудовать залы, сделать самый большой открытый кинотеатр на крыше киноцентра, идти навстречу людям, которые хотят прийти в кино. Я, конечно, буду защищать, насколько смогу", - сказал Михалков журналистам.