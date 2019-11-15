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РИА Новости

Никита Михалков заявил о готовности защищать киноцентр "Соловей" в Москве

23:59 15.11.2019 (обновлено: 04:54 16.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ПатлисКинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Патлис
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в кулуарах культурного форума подтвердил свою готовность защищать киноцентр "Соловей" в Москве.
Ранее член Союза кинематографистов РФ Борис Головня на круглом столе в Мосгордуме сообщил, что председатель организации кинорежиссер Никита Михалков и другие его участники готовы вступиться за сохранение киноцентра "Соловей".
"Это один из самых крупных киноцентров, с большим количеством залов, они готовы за свой счет переоборудовать залы, сделать самый большой открытый кинотеатр на крыше киноцентра, идти навстречу людям, которые хотят прийти в кино. Я, конечно, буду защищать, насколько смогу", - сказал Михалков журналистам.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, не исключен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как сообщалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил ранее "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.
дание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
14 ноября, 17:41
Арендатор "Соловья": владелец не против выкупа участка киноцентра Москвой
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КультураОбществоСоюз кинематографистов РФНикита МихалковМосква
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