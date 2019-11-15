Испанское издательство прекратило продажу книги историка Соколова

МАДРИД, 15 ноя – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанское издательство убрало из каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры книги историка Испанское издательство убрало из каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры книги историка Олега Соколова , обвиняемого в России в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

Речь идет об издании "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа", это единственная книга историка, вышедшая в Испании, куда он неоднократно приезжал – в первую очередь для участия в исторических реконструкциях. Решение вызвало неоднозначную реакцию специалистов.

"Несмотря на то что после новости об убийстве в Санкт-Петербурге спрос на книгу резко возрос, на "Амазоне" ее моментально раскупили, мы приняли решение не продавать ее больше. Мы не хотим делать бизнес на трагедии. В этой ситуации должен превалировать человеческий фактор, а не какие-либо другие основания", - сказал РИА Новости соучредитель издательства Desperta Ferro, историк Хавьер Гомес.

Издательство, специализирующееся на исторической, в первую очередь военно-исторической теме, убрало книгу из каталога, с сайта, изъяло остающийся у него тираж, дало распоряжение дистрибьютерам прекратить ее распространять, связалось с магазинами с объяснением своей позиции. "Некоторые магазины решили вернуть нам непроданные экземпляры, есть те, которые оставили, - они имеют на это право, деньги за книги они заплатили. В случае возврата нам книг мы возвращаем деньги", - пояснил Гомес.

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Книга Соколова "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа", которая ранее издавалась во Франции и России, была переведена на испанский и издана в апреле этого года. Это единственная книга историка, изданная когда-либо в стране. Тираж – 2,5 тысячи экземпляров.

Гомес признал, что некоторые специалисты раскритиковали это решение, поскольку считают, что преступление, в котором подозревают Соколова, не отменяет "научной ценности его произведений".

Издательство, созданное в 2010 году, помимо исторических книг выпускает и журналы, часто привлекая иностранных специалистов. Статьи Соколова об Отечественной войне 1812 года выходили трижды в журнале Desperta Ferro - Historia Moderna ("Современная история").

Испанские ассоциации, занимающиеся историческими реконструкциями, были шокированы трагедией и выразили соболезнования в социальных сетях. Первая историческая реконструкция, связанная с наполеоновскими войнами, состоялась в Испании в 1999 году - сражение при Ла-Корунье (1809). Тогда в Испанию приехал и Соколов.

"Он нас многому научил – мы только начинали, а он уже делал реконструкции, в том числе Бородино, Ватерлоо. Он приезжал еще несколько раз. И никого не оставлял равнодушным – одни его возносили на пьедестал, другие говорили, что он немного сумасшедший. Середины не было", - вспоминает в разговоре с корреспондентом РИА Новости президент Испанской Наполеоновской ассоциации Луис Сорандо.

Самому Сорандо российский историк "казался немного эксцентричным". "Он так исполнял роль маршала, что ты начинал ему верить. Но было непонятно, то ли он играет роль, то ли на самом деле считает себя маршалом или генералом. Рассказывали, что когда ему показывали дом в Витории, где спал Наполеон, он сказал: "Я не помню, что спал здесь", - рассказывает Сорандо.

Соколов приезжал в Испанию часто в начале 2000-х, потом был перерыв. Вновь он появился в этой стране в 2013 году в Сарагосе. А в 2015 году приехал туда же с Анастасией Ещенко, в убийстве которой его теперь обвиняют.

"Она была одета в гусарскую форму и была его помощницей, фотографировала, снимала видео", - вспоминает Сорандо. По его словам, если и можно было заподозрить Соколова в мачистском поведении, то лишь в выражениях. "Он мог сказать, типа: "Все здесь мужчины, женщины – вон". Но в плане чтобы кричать – такого я не видел. На женщин смотрел, это да", - говорит глава ассоциации.

"Когда я узнал об убийстве, подумал: этот человек был странный, но не в такой же степени. Никто здесь такого не ожидал. Он убийца и никаких премий не заслуживает, заслуживает лишь самого жесткого наказания, пусть он никогда не выйдет из тюрьмы. Но я не согласен, что надо отзывать его книги. Он не перестал быть хорошим экспертом. Если Пласидо Доминго действительно вел себя по отношению к женщинам так, как говорят, его надо наказать, но это не отменяет, что он хороший певец, и не надо изымать его диски", - провел параллель Сорандо.

Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ , задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, 7 ноября он после ссоры застрелил в своей квартире аспирантку Анастасию Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

По сведениям источников РИА Новости, жертва Соколова, его бывшая ученица Анастасия Ещенко, жила с ним в квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп. На допросе Соколов сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок. Он лишен должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.