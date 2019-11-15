Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой , говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США

"Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержания произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого", — сказано в сообщении.

Пострадавшего — гражданина России — доставили вертолетом в больницу города Феникс. Его жизни ничего не угрожает.

"Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении", — говорится в документе.

Имя россиянина, а также то, с какой стороны он предположительно пытался пересечь границу, не уточняется.

В погранслужбе подтвердили РИА Новости, что у раненого при себе имелись документы, подтверждающие российское гражданство. По его словам, жизни россиянина ничего не угрожает, задержанного ждет "комбинация допросов с Погранично-таможенной службой и ФБР".