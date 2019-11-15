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РИА Новости

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

23:39 15.11.2019 (обновлено: 00:31 16.11.2019)
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© РИА Новости / Мария ТабакМорская граница США и Мексики
Морская граница США и Мексики
© РИА Новости / Мария Табак
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.

"Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержания произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого", — сказано в сообщении.

Пострадавшего — гражданина России — доставили вертолетом в больницу города Феникс. Его жизни ничего не угрожает.
"Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении", — говорится в документе.
Имя россиянина, а также то, с какой стороны он предположительно пытался пересечь границу, не уточняется.
В погранслужбе подтвердили РИА Новости, что у раненого при себе имелись документы, подтверждающие российское гражданство. По его словам, жизни россиянина ничего не угрожает, задержанного ждет "комбинация допросов с Погранично-таможенной службой и ФБР".
В посольстве России пока никак не прокомментировали эту информацию.
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МексикаРоссияСШАПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Жёлто. А надо так. Амер ранил ч-ка, который оказался русским.
16 ноября, 00:26
sir expeditus
1710000
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