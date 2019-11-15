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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Помпео о Крыме и Голанах

23:35 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова госсекретаря Майка Помпео о Крыме и Голанах, сравнил международное право для США с придверным ковриком, о который вытирают ноги.
В пятницу в ходе выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, как поддержка администрацией США аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением "российской аннексии" на Украине. Тогда Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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"Международное право для США - это коврик, о который вытирают ноги, но преподносят под девизом победы демократии, ведь так удобно. Если следовать этой логике, то захват чужих территорий, свержение законно избранной власти, разграбление чужих ресурсов - абсолютно легитимно и оправдано, если при этом использовалось американское оружие, и Вашингтон "благословил" это мероприятие. А в Крыму демократический выбор населения в пользу России был проведен без одобрения Вашингтона, а, значит это "аннексия", "агрессия" и "репрессия", - сказал он РИА Новости.
Бальбек подчеркнул, что история не знает ни одного примера, когда бы Америка во время своего вторжения или своих союзников несла бы мир, демократию и порядок. "Во время американской экспансии мы видим лишь попрание международных норм, разруху и ничем не оправданную жестокость", - подчеркнул депутат.
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение стало одним из многих спорных решений в сфере палестино-израильского урегулирования со стороны администрации Трампа, которая проводит курс на поддержку Тель-Авива.
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Казус Помпео. Госсекретарь США признался в войне против русскихВ приличном мировом сообществе как-то не принято о таком и вслух. Это примерно, как перед посещением уборной собрать пресс-конференцию и объявить всем, по какой такой надобности. Причем, какая именно у США надобность в Украине, известно и без Помпео.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии. ООН считает эти территории оккупированными.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
США, ЕС и ряд их союзников не признали Крым российским регионом и ввели санкции против РФ.
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Майк ПомпеоРуслан БальбекГосдума РФКрымСШАВ мире
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