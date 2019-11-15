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РИА Новости

Медведев посетил в Петербурге постановку "Метаморфозы III: Враги"

23:08 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра "Мариинский - 2" в Санкт-Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в здании новой сцены Мариинского театра Мариинский - 2 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил постановку "Метаморфозы III: Враги" Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, после которой он побеседовал с режиссёром.
Спектакль был представлен на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. После этого он в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль. Вместе с премьер-министром в театре на постановке присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Серия спектаклей "Метаморфозы" – проект Академии Михалкова, представляющая собой компиляцию из произведений Бунина и Чехова. "Метаморфозы III: Враги" состоит из восьми произведений классиков, действие сопровождается видеокадрами с репетиций.
Первые две работы из этой серии носили названия "Легкое дыхание" и "Жены артистов". Общей темой постановок является литературный материал: все сюжеты, использованные в спектаклях, написаны Чеховым и Буниным.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с деятелями культуры
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КультураНикита МихалковДмитрий МедведевВладимир МединскийАлександр Беглов
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