Медведев посетил в Петербурге постановку "Метаморфозы III: Враги"

Спектакль был представлен на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. После этого он в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль. Вместе с премьер-министром в театре на постановке присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.