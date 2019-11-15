Медведев посетил в Петербурге постановку "Метаморфозы III: Враги"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил постановку "Метаморфозы III: Враги" Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, после которой он побеседовал с режиссёром.
Спектакль был представлен на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. После этого он в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль. Вместе с премьер-министром в театре на постановке присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Серия спектаклей "Метаморфозы" – проект Академии Михалкова, представляющая собой компиляцию из произведений Бунина и Чехова. "Метаморфозы III: Враги" состоит из восьми произведений классиков, действие сопровождается видеокадрами с репетиций.
Первые две работы из этой серии носили названия "Легкое дыхание" и "Жены артистов". Общей темой постановок является литературный материал: все сюжеты, использованные в спектаклях, написаны Чеховым и Буниным.