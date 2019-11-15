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РИА Новости

Проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО готов ко II чтению

23:06 15.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО), на рассмотрение Думы документ может быть вынесен 19 ноября, сообщили РИА Новости в комитете.
Законопроект, внесенный депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в России отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО.
Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ", однако в тексте законопроекта это прямо не прописано.
Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.
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