Проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО готов ко II чтению

Причем перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ", однако в тексте законопроекта это прямо не прописано.