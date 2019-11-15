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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

22:59 15.11.2019 (обновлено: 23:27 15.11.2019)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Проектом предлагается внести изменения в статью 144 Трудового кодекса РФ. Инициатива затронет медработников, педагогов, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере культуры.
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"Месячная заработная плата <...> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность", — говорится в проекте закона.
В пояснительной записке говорится, что источником возможных расходов бюджета для приведения размера заплаты до уровня, предлагаемого проектом, "будут являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы".
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В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала до ста процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов. В февральском послании Федеральному собранию президент потребовал сохранить достигнутые показатели.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, 1 октября 2020 года проиндексируют зарплаты на 3,8 процента.
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Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
а может уже пора отказаться от минимального а ввести нормальный с учетом региональных особенностей
16 ноября, 00:14
Иван Иванов
1820000
Для того что бы чиновники думали о благосостоянии своих регионов да и страны в целом у них у самих зарплата должна зависить от средней по стране.И пусть тогда богатеют вместе с народом а что бы не воровали ввести очень суровые наказания за коррупцию вплоть до пожизненных сроков.
16 ноября, 05:36
sstry1967
2000000
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