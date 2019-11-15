Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Юморист и шоумен Юморист и шоумен Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал публикации СМИ об отмене его выступлений. Ролик артист разместил в инстаграме

"Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту "сенсацию" <…> Как ездил, так и езжу", — написал Галкин в описании к видео.

Артист обратился к журналистам, призвав не тиражировать "фейковую новость" об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидении.

Галкин подчеркнул, что информация об отмене концертов появилась в СМИ после слов журналиста Александра Невзорова

"Я не знаю, почему Александр Глебович это сказал, но это не соответствует действительности", — заявил юморист. Он добавил, что все запланированные на ближайший год выступления состоятся.

Ранее во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры. По его словам, на телевидении постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки. Он также посетовал, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова".