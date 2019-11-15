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РИА Новости

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

22:50 15.11.2019 (обновлено: 22:51 15.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Юморист и шоумен Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал публикации СМИ об отмене его выступлений. Ролик артист разместил в инстаграме.
"Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту "сенсацию" <…> Как ездил, так и езжу", — написал Галкин в описании к видео.
Артист обратился к журналистам, призвав не тиражировать "фейковую новость" об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидении.
Галкин подчеркнул, что информация об отмене концертов появилась в СМИ после слов журналиста Александра Невзорова.
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"Я не знаю, почему Александр Глебович это сказал, но это не соответствует действительности", — заявил юморист. Он добавил, что все запланированные на ближайший год выступления состоятся.
Ранее во время концерта в Новосибирске артист затронул вопросы цензуры. По его словам, на телевидении постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки. Он также посетовал, что "советские времена вернулись, в худшем смысле слова".
Многие телеведущие не согласились с заявлением комика. Так, Артем Шейнин отметил, что Галкин комментирует "те части телевидения, в которых он не присутствует". Владимир Соловьев, в свою очередь, заявил, что никогда не сталкивался в своей работе с цензурой, как это и прописано действующим российским законодательством. Он подчеркнул, что во времена СССР не было возможности проводить телевизионные форматы, в которых люди из разных стран и с разными точками зрения дискутируют в прямом эфире.
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КультураАртем ШейнинВладимир Соловьев (телеведущий)Максим ГалкинАлександр НевзоровРоссияОбщество
Популярные комментарии
любитель бабушкиных "пирожков")))
15 ноября, 23:21
Имя Фамилие
2950005
Забавно, но сам факт тиражирования этого фейка доказывает отсутствие цензуры в СМИ.
15 ноября, 23:00
Von Stirliz
2910008
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