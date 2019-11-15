Астронавты завершили первый этап работ по ремонту спектрометра

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вернулись в шлюзовой отсек "Квест" Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вернулись в шлюзовой отсек "Квест" Международной космической станции (МКС) , завершив подготовку к ремонту магнитного альфа-спектрометра, НАСА ведет прямую трансляцию.

"Морган и Пармитано вернулись в шлюзовой отсек", - сообщил ведущий трансляции. Продолжительность выхода в открытый космос, которую НАСА считает с момента перевод скафандров в режим автономного питания, составила 6 часов 32 минуты, сообщил комментатор. После завершения выравнивания давления в шлюзовом отсеке астронавты перейдут на станцию.

Астронавты НАСА и ЕКА покинули МКС около семи утра по времени Восточного побережья США (15.00 мск). Как и планировалось, они сняли с инструмента, доставленного на МКС в 2011 году для изучения космических лучей, защитный щит, чтобы получить доступ к внутренней системе спектрометра. После того, как щит был снят, астронавт НАСА Морган оттолкнул его от МКС. Как прокомментировали в НАСА, все прошло так, как и планировалось.

Ранее НАСА сообщило, что у спектрометра, работа которого изначально была рассчитана лишь на три года, выходит из строя система охлаждения: к настоящему времени перестали работать три из четырех насосов этой системы.

В НАСА подчеркивают, что спектрометр не был рассчитан на ремонт в космосе. Для того, чтобы осуществить необходимый ремонт и тем самым продлить работу AMS, на МКС были доставлены более 20 специально разработанных для этого инструментов.