Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине

Ранее Трамп написал, что куда бы ни отправилась Йованович, все заканчивалось плохо, на что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это угрозой свидетелю, что является преступлением.

Твит не был угрозой свидетелю, это просто было мнение президента, на что он имеет право. Это не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента.

Демократы, начавшие процесс импичмента, стремятся доказать, что Белый дом пытался навязать Украине расследования против политического противника Трампа Джо Байдена и его сына в обмен на встречу президентов и предоставление Киеву военной помощи.

Трамп, в свою очередь, утверждает, что Джо Байден в бытность вице-президентом США при Бараке Обаме добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который получил "теплое местечко" в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.