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РИА Новости

Белый дом не считает угрозой твит Трампа об экс-после на Украине

22:31 15.11.2019 (обновлено: 22:45 15.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Твит президента США Дональда Трампа в адрес экс-посла США на Украине Мари Йованович, дающей в пятницу показания в конгрессе в рамках расследования по его импичменту, был не угрозой, а просто личным мнением, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее Трамп написал, что куда бы ни отправилась Йованович, все заканчивалось плохо, на что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала это угрозой свидетелю, что является преступлением.

Твит не был угрозой свидетелю, это просто было мнение президента, на что он имеет право. Это не судебный, а двухпартийный политический процесс или, если говорить более точно, совершенно незаконный фарс, направленный против президента.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм
Стефани Гришэм
пресс-секретарь Белого дома
После серии закрытых слушаний в конгрессе на этой неделе началась дача показаний в открытом режиме, которую транслируют ведущие американские телеканалы.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Вчера, 17:07
Белый дом опубликовал пересказ апрельского разговора Трампа и Зеленского
Демократы, начавшие процесс импичмента, стремятся доказать, что Белый дом пытался навязать Украине расследования против политического противника Трампа Джо Байдена и его сына в обмен на встречу президентов и предоставление Киеву военной помощи.
Трамп, в свою очередь, утверждает, что Джо Байден в бытность вице-президентом США при Бараке Обаме добился увольнения генпрокурора Украины, поскольку тот расследовал дело против бенефициара энергетической компании Burisma. Трамп усматривает в этом попытку Байдена защитить своего сына, который получил "теплое местечко" в совете директоров Burisma. Сам Байден эти обвинения отрицает. Демократы также не считают Байденов виновными в чем-либо и не планируют вызывать их на слушания по импичменту.
Президент США Дональд Трамп
3 ноября, 03:43
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Мари ЙовановичДональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАВ мире
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