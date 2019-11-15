В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях

Судья Джон Андерсон заявил, что характер дела, факт экстрадиции из Израиля, отсутствие родственников в США и их наличие за рубежом не дают каких-либо предпосылок для того, чтобы Буркова можно было освободить под залог до процесса. Он также заявил, что в деле имеется "серьезная доказательная база".