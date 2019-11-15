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РИА Новости

В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях

22:26 15.11.2019 (обновлено: 22:49 15.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд постановил арестовать до суда гражданина РФ Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и экстрадирован на этой неделе в США.
Алексей Бурков
13 ноября, 05:48
Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Судья Джон Андерсон заявил, что характер дела, факт экстрадиции из Израиля, отсутствие родственников в США и их наличие за рубежом не дают каких-либо предпосылок для того, чтобы Буркова можно было освободить под залог до процесса. Он также заявил, что в деле имеется "серьезная доказательная база".
"Это мое первоначальное решение, я могу пересмотреть его позже, если изменятся условия", - сказал судья.
На заседании присутствовали представители российского посольства в Вашингтоне, а также назначенный судом адвокат. Бурков был одет в голубые джинсы и голубую рубашку, он держался спокойно.
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