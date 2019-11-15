Межпарламентская ассамблея православия намерена активизировать работу

"Мы расширили резко, качественно, на порядок интенсивность нашей работы в следующем году. План утвердили. Это касается встреч в Европарламенте, в Брюсселе, встреча в столице Евразии, как было подчеркнуто нашими коллегами, - в Москве", - сказал Гаврилов.

По его словам, в планах ряд заседаний в разных странах по обсуждению актуальных тем.

"Это опыт российского диалога и сотрудничества конфессий в одном из российских регионов, предполагается город Уфа. Это обсуждение реально, на месте, мер по возвращению христианских беженцев и защите христиан в Сирии, Ливане. Это расширение сотрудничества с африканскими странами", - сказал он.

По словам депутата, возможно проведение мероприятий в Арктике, на российском Севере.

Гаврилов сообщил, что к нынешнему заседанию секретариата было "совершенно неожиданное, крайне повышенное внимание".

"Может, потому, что он был первым после известного инцидента в Тбилиси. Это проявилось и в присутствии председателя парламента Греции – этого не было никогда. Наше посещение парламента (Греции) было встречено аплодисментами депутатов всех фракций. Это проявилось в участии делегатов всех стран, которые раньше не присутствовали", - сказал Гаврилов.

По его словам, председателя парламента Греции Константиноса Тасуласа пригласили посетить Россию, и он высказал заинтересованность в укреплении работы с российским парламентом.

Летом этого года радикалы сорвали сессию МАП в Тбилиси. Они выступили против участия российских делегатов в сессии МАП, захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, а потом вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.

Президент МАП сообщил также, что секретариат утвердил ряд кадровых изменений. Российский делегат Иван Сухарев назначен председателем комиссии по культуре и будет проводить культурные мероприятия, вести всю культурную деятельность МАПа на территории Евразии, Африки, Ближнего Востока и Европы, сообщил Гаврилов.

"Помимо этого, рекомендовали назначить господина Фоменко новым советником Межпарламентской ассамблеи православия. Он будет готовить вместе с аппаратом МАПа заседания", - сообщил он.

Говоря о работе секретариата, Гаврилов отметил "серьезнейшее" выступления депутата Алексея Чепы по защите прав православных депутатов – участников МАП, которые подверглись давлению, как Ирина Розова от литовского парламента.

Расколы

Президент МАП сообщил, что на секретариате обсуждалась проблема раскола.

"Мы подтвердили важность активного влияния на церковные круги с целью возвращения к статус-кво и возвращения к мирному диалогу и каноническому общению. Мы заявили о необходимости принятия всех мер, чтобы инициаторам раскола не тянуть все гражданское общество наших стран в этот конфликт, не перебросить пламя этого пожара на наши отношения", - сказал Гаврилов.

"Мы сделаем все, чтобы наши многочисленные мероприятия с гражданским обществом, с политиками в Греции, с церковными кругами приводили к укреплению наших отношений на православной основе. В том числе к пониманию позиции России", - сказал он.

"Как выяснилось, многие депутаты национальных парламентов плохо представляют себе проблему расколов, проблему отношений, проблему пропаганды, которая ведется на Западе в отношении России, и очень важно, чтобы люди слышали открытый, доброжелательный диалог, нашу позицию", - сказал Гаврилов.

По его словам, не было ни одного принципиального возражения позиции России.

"Мне кажется, что после инцидента в Грузии многие пересмотрели свое отношение к обвинениям России в том, что она якобы занимается агрессивной деятельностью на пространстве СНГ и в мире. Многие депутаты выступали по поводу позиции России в Сирии и по поводу России и миротворческой позиции в других регионах. Нынешний климат, атмосфера резко отличаются от того, что было раньше. Не было высказано ни одной агрессивной позиции в отношении России. Ни со стороны европейских депутатов, ни со стороны ближневосточных, арабских депутатов. Это радикальное изменение атмосферы в Межпарламентской ассамблее православия", - сказал Гаврилов.